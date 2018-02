Trânsito deve piorar a partir das 16h

O tráfego pelo Sistema Anchieta-Imigrantes deve ser intenso hoje tanto para quem vai ao litoral como para quem retorna a São Paulo, no fim do feriado de Natal e início das festas de ano-novo. Segundo a concessionária Ecovias, o movimento em direção à Baixada Santista deve aumentar a partir das 16 horas, quando são esperados cerca de 7 mil veículos. No sentido contrário, em direção à capital, o movimento deve aumentar a partir das 20 horas. Para acelerar o fluxo de veículos ao litoral, o sistema Anchieta-Imigrantes vai operar em esquema 7X3 (sete pistas em direção ao litoral e três no sentido capital) das 14 às 19 horas de hoje. A operação de retorno, em esquema 2x8 (duas pistas em direção ao litoral e oito até a capital), começa às 20 horas de hoje e vai até as 2 horas de amanhã. A estimativa da Ecovias é de fluxo de 575 mil veículos em direção à Baixada Santista entre a véspera de Natal e hoje - até ontem, cerca de 230 mil já retornaram à capital. Ontem, os principais pontos de lentidão no sistema estavam entre os quilômetros 40 e 43 da Rodovia dos Imigrantes, por causa das chuvas que atingiram o Estado. Para quem for para o interior pelas rodovias Castello Branco e Raposo Tavares, o tráfego deve ficar intenso entre 14 e 23 horas - o horário de pico, segundo a concessionária Viaoeste, será entre 16 e 19 horas. A estimativa é que cerca de 65,5 mil veículos retornem à capital pelo sistema durante o dia. A Polícia Rodoviária Estadual recomenda atenção aos motoristas nesse período, especialmente por causa da chuva - segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo deve continuar chuvoso no litoral paulista durante o dia. As chuvas diminuem amanhã, mas o tempo continua instável em todo o Estado. Desde a véspera de Natal, 25 pessoas morreram em estradas federais e estaduais de São Paulo, segundo balanços parciais das polícias rodoviárias. Números consolidados do feriado devem ser divulgados amanhã.