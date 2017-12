Trânsito é intenso na volta do paulistano após o feriado O trânsito é bastante intenso nas rodovias que cruzam Estado de São Paulo em direção a capital paulista na noite deste último dia de feriado prolongado de Corpus Christi. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual e a empresa concessionária Autoban, nenhum acidente grave foi registrado pela polícia rodoviária nas estradas do interior paulista, nas últimas horas. O motorista que sai da região de Campinas rumo a São Paulo enfrenta 18 quilômetros de congestionamento pela Anhangüera, a partir do km 40 em Jundiaí, e outros 13 quilômetros de trânsito congestionado pela Bandeirantes, a partir do km 39, em Cajamar. Quem sai da região de Sorocaba rumo a capital paulista enfrenta 38 quilômetros de lentidão pela Castello Branco, desde o km 61, em São Roque, até Osasco, no km 23, de acordo com a concessionária Via Oeste. Pela Raposo Tavares a lentidão vai do km 45, em Vargem Grande, até a entrada do município de Cotia, no km 34. Conforme a Polícia Rodoviária Estadual, o trânsito é intenso, mas sem pontos de congestionamento na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que liga os municípios de Campos de Jordão a Taubaté, no Vale do Paraíba. Todo o trecho paulista da Fernão Dias, que liga os estados de São Paulo e Minas Gerais, está com o trânsito congestionado no sentido MG-SP. O trânsito fica mais complicado na altura do municipio de Mairiporã, na Grande São Paulo, onde há diversos pontos de parada. A rodovia Régis Bittencourt, que liga os estados de São Paulo e Paraná, apresenta lentidão na chegada à capital paulista, a partir do município de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Nos demais trechos da rodovia, o trânsito flui normalmente. Quem segue pela Dutra não encontra problemas no trânsito. O motorista que sai do litoral paulista enfrenta trânsito intenso, mas não encontra pontos de congestionamento. Segundo a concessionária Ecovias, o tráfego segue sem problemas no sistema Anchieta-Imigrantes, que opera no esquema 2x8. Até o momento, cerca de 195.100 veículos já passaram pelas rodovias do sistema rumo à capital paulista hoje. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o movimento também é intenso nas rodovias Tamoios, Mogi-Bertioga, Ayrton Senna e Carvalho Pinto, mas também sem pontos de congestionamento.