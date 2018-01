Trânsito é intenso nas estradas de São Paulo A rodovia Presidente Dutra, que liga a capital paulista ao Rio de Janeiro, apresenta vários pontos de congestionamento devido ao grande número de veículos que deixam São Paulo. Entre os km 225 e km 231, sentido SP-Rio, há seis quilômetros de congestionamento na pista lateral. Em Guarulhos (SP), no km 220, sentido Rio-SP, na pista lateral, há três quilômetros de lentidão devido ao excesso de veículos. Em São José dos Campos (SP), km 144, sentido SP-Rio, há três quilômetros de lentidão. No km 148, sentido Rio-SP, há quatro quilômetros de congestionamento. Em São João de Meriti (RJ), km 169, sentido Rio-SP, há um quilômetro e 300 metros de congestionamento pela pista expressa e dois quilômetros e 700 metros pela pista lateral. A rodovia Castelo Branco tem tráfego lento com pontos de congestionamento no sentido São Paulo-interior. A lentidão tem início em Osasco e segue até Barueri. Quem chega a São Paulo encontra congestionamento a partir de Osasco até as Marginais, que também estão congestionada. De acordo com a concessionária ViaOeste, cerca de 137 mil carros devem seguir para o interior de São Paulo. O sistema Anchieta-Imigrantes tem trânsito normal no sentido Baixada Santista com uma média de 3.700 carros descendo a serra. Do meio-dia de hoje às 18 horas, cerca de 23 mil veículos já desceram para o litoral.