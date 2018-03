Trânsito é intenso nas rodovias de acesso à Baixada Santista Depois da festa de réveillon, é vez do trânsito carregado, como já era de se esperar. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual de São Paulo, o movimento de veículos que retornam à capital apresentava bastante intensidade no fim desta tarde do primeiro dia do ano, por volta das 17h30. O motorista encontrava, desde a manhã desta segunda-feira, ponto de congestionamento na Padre Manuel da Nóbrega, KM 292, na Baixada Santista, em São Vicente. Segundo a concessionária Ecovias, do sistema Anchieta-Imigrantes, há ponto de lentidão também na Ponte do Mar Pequeno, entre os Km 70 e Km 65, e no Km 40 da rodovia Imigrantes. A Ecovias informou que, entre as 16 e 17 horas desta tarde, 5.477 veículos utilizaram as rodovias para voltar à São Paulo. Ainda de acordo com a Ecovias, dos 666 mil veículos que desceram para Baixada Santista, 366 mil veículos já retornaram. A Polícia Rodoviária Estadual estima que o fluxo de veículos deve aumentar a partir deste momento. A média de tempo de espera na balsa de Ilhabela para São Sebastião era de duas horas, às 18h30 desta segunda-feira. Ponta conta da maré baixa na região, foi interrompida a travessia de veículos pesados de São Sebastião para a Ilha. Quem desejava ir de Bertioga para Guarujá esperava menos: em média, 80 minutos. Na travessia de Ilha Comprida para Cananéia aguardava-se 40 minutos. Na balsa Santos - Guarujá não havia tempo de espera. Outras rodovias Quem retorna do interior do Estado de São Paulo para a capital às 18 horas desta segunda-feira enfrenta lentidão na Rodovia Bandeirantes do quilômetro 58 ao 62, em Jundiaí. Na região, o tempo estava nublado com chuvas esparsas e a visibilidade era boa. Na Anhangüera o tráfego permanecia normal. O tráfego permanecia intenso nas Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto às 18h20 desta segunda-feira, 1º de janeiro. O excesso de veículos provoca lentidão na Ayrton Senna do quilômetro 29 ao 37, na divisa entre Itaquá e Guarulhos. A Rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, apresentava lentidão às 17h50 desta segunda-feira entre os quilômetros 203 e 208, região de Guarulhos, sentido São Paulo, por conta do excesso de veículos. Segundo a NovaDutra, o tráfego é intenso na via. Não houve acidentes graves até o momento. Entretanto, o motorista que utilizar a rodovia Régis Bittencourt, que liga São Paulo à Curitiba, encontrará congestionamento entre os Km 369, em Mairiporã, e Km 384, refletindo, no total, 15 Km de lentidão. O movimento de veículos nas demais rodovias, segundo a Polícia Rodoviária Federal, é tranqüilo. A Rodovia Castelo Branco já registrava, às 15h30, um ponto de congestionamento devido ao excesso de veículos entre os quilômetros 56 e 58, em São Roque, sentido capital. Conteúdo atualizado às 18h48