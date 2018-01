Trânsito é normal com pontos de lentidão nas rodovias de SP O trânsito começa a piorar nas rodovias paulistas com a volta do feriadão. A concessionária AutoBan, que administra o sistema rodoviário Anhangüera-Bandeirantes, informou que o retorno do feriado está tranqüilo, com alguns pontos de congestionamento, mas apenas na rodovia dos Bandeirantes. O movimento na Anhangüera, segundo a concessionária, está tranqüilo, não há congestionamento nem lentidão. Na Bandeirantes, pista sentido Interior-Capital, há lentidão entre os km 60 e 52, na região de Jundiaí, em função de um acidente ocorrido por volta das 14h30 horas, no km 52, que envolveu três veículos. As quatro vítimas - uma em estado moderado e outras três em estado leve - foram levadas para o Pronto Socorro São Vicente, em Jundiaí. Na mesma pista, também no sentido Capital, entres os km 38 e km 37 há lentidão, por conta de um atropelamento acontecido no km 37. O helicóptero de resgate já está no local e está sendo feita a avaliação do caso, com a remoção da vítima para o hospital mais próximo. Na rodovia Castelo Branco, apresenta tráfego lento de Araçarigua a Barueri no sentido capital devido ao excesso de veículos. No sentido interior o trânsito é normal de São Paulo a Itu. Segundo a Viaoeste, concessionária que administra trechos da Castelo Branco e da rodovia Raposo Tavares, a rodovia que liga Cotia a Araçoiaba da Serra tem tráfego normal nos dois sentidos. A Viaoeste ainda informa que deverá colocar cavaletes nos acostamentos entre o quilômetro 38 e 23. Na rodovia Airton Senna, o tráfego é intenso, mas sem registro de acidentes. Pelo menos 150 mil veículos trafegaram pelas rodovias durante o feriado. Na rodovia presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, o movimento começou a se intensificar a partir das 16h. Segundo a concessionária que administra a rodovia, 200 mil veículos devem utilizar a rodovia na volta do feriadão. No complexo Anchieta Imigrantes, a descida será feita por duas faixas da pista sul da Via Anchieta e a subida por duas faixas da pista norte da Via Anchieta e por três faixas da Rodovia dos Imigrantes, no sistema 5x2, que deve funcionar até a meia-noite deste domingo. Segundo a Ecovias, que administra o complexo que liga São Paulo a Baixada Santista, 5,4 mil carros passam por hora na rodovia. A contagem de veículos no pedágio de Jaguariúna, localizado no km 123 da SP-340 (Campinas-Mococa), no sentido de retorno a Campinas e São Paulo, vindo do sul de Minas/Circuito das Águas, o fluxo registrado foi o seguinte: 1.898 veículos, entre 14h 00 e 15h00; 2.570 veículos, entre 15h00 e 16h00. Este último movimento foi considerado "bem acima do normal" pela Renovias. O balanço geral do feriado, com número total de veículos que deixaram a capital pelo sistema, fluxo e também as ocorrências de acidentes será fornecido pela empresa na manhã de amanhã.