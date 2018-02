Trânsito fica complicado na Marginal do Tietê após acidente Uma pessoa ficou presa às ferragens após um acidente entre dois caminhões e um veículo de passeio na Marginal do Tietê, na manhã desta terça-feira, 17. O acidente aconteceu por volta das 10h15, na pista expressa que segue em direção à Rodovia Castelo Branco. A pista foi liberada às 11 horas, mas o congestionamento no local, às 11h15, chegava a oito quilômetros. Segundo registro da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 11 horas a cidade apresentava 44 quilômetros de lentidão, abaixo da média para o horário, que é de 56 quilômetros. O pior trecho com trânsito lento, era a Marginal do Tietê, devido ao acidente.