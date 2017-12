Trânsito intenso nas rodovias de acesso a São Paulo O tráfego de veículos nas principais rodovias que chegam a São Paulo estava lento, mas sem pontos de paradas, na noite deste domingo, 11. Os motoristas que retornavam do litoral encontraram trânsito intenso no sistema Anchieta-Imigrantes. Já a Padre Manoel da Nóbrega a morosidade se concentrava no trecho de Praia Grande, na entrada para a rodovia dos Imigrantes. A Mogi-Bertioga, a Rio-Santos, a Tamoios e a Piaçaguera-Guarujá também apresentavam tráfego intenso, mas sem paradas. A rodovia Presidente Dutra também fluía bem. Os sistemas Anhangüera-Bandeirantes, Castello Branco - Raposo Tavares e Ayrton Senna - Carvalho Pinto, o motorista encontrava excesso de veículos, mas sem pontos de morosidade. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as rodovias Fernão Dias e Régis Bittencourt apresentavam excesso de veículos, mas sem pontos de lentidão.