Trânsito lento facilita assaltos Moradores do Morumbi dizem que, das 17h30 às 20 horas, o trânsito fica caótico já na descida da ponte estaiada para a Marginal do Pinheiros sentido Interlagos. Motoristas que chegam da Avenida Jornalista Roberto Marinho se juntam com os demais na pista expressa da já saturada Marginal. De acordo com os moradores, com o trânsito seguindo lento, estavam ocorrendo assaltos perto da Ponte do Morumbi. Há cerca de três meses, o Conseg Portal do Morumbi solicitou ao Comando da Polícia Militar mais ronda na região. A primeira saída para quem vai ao Morumbi fica a dois quilômetros da descida da ponte e é na entrada do bairro Panamby. "As ruas já são estreitas e o trânsito afunila de tal maneira que fica intransitável", afirma Rosa Richter, presidente da Associação dos Moradores do Panamby. Segundo ela, quando a ponte estava em construção era considerada a oitava maravilha. "Mas agora percebemos que faltam alças de acesso", afirmou. Quem vai para a Avenida Morumbi, por exemplo, desde a entrada do Panamby, enfrenta nove quilômetros de congestionamento. Maria Aparecida Gomes, da Associação de Moradores da Cidade Jardim Panorama, diz que são necessárias novas alças. "Conheço pessoas que chegam a ficar uma hora e 20 paradas para andar cinco quilômetros. A impressão que temos é que as coisas são construídas sem planejamento."