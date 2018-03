Trânsito na saída de São Paulo é intenso, mas sem lentidão

O motorista que vai para o oeste do Estado na manhã deste sábado enfrenta lentidão na saída de São Paulo na rodovia Castelo Branco. Segundo a concessionária Viaoeste, o tráfego está congestionado do quilômetro 16 ao 25 por excesso de veículos. A Raposo Tavares tem trânsito bom. Veja Também: Confira o que abre e fecha no feriado A descida para a Baixada Santista ainda é tranqüila. De acordo com a Ecovias, que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, o movimento é intenso, mas não há pontos de lentidão. A Ecovias estima que entre 240 mil e 310 mil devem descer a serra. Quem vai para o litoral, viaja pelas pistas norte da Anchieta e da Imigrantes. O tempo está encoberto e a visibilidade é boa. Na Dutra, o trânsito é bom em toda a extensão do sentido São Paulo-Rio de Janeiro. Já na saída da capital fluminense, há lentidão nos quilômetros 172 e 171, na região de Belford Roxo. A Autoban, concessionária que administra o sistema Anhangüera-Bandeirantes, espera 540 mil veículos, nos dois sentidos. A Anhangüera apresenta dois pontos de congestionamento, no quilômetro 96, nos dois sentidos, por causa de uma obra na rodovia. A Bandeirantes tem tráfego normal nos dois sentidos.