Trânsito no centro do Rio fica congestionado após manifestações

O confronto entre o Batalhão de Choque da PM e manifestantes que ocuparam o Museu do Índio, na região do Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, complicou o trânsito no centro da cidade, nesta sexta-feira, 22. A Radial Oeste estava bloqueada nesta manhã nos dois sentidos na Rua Mata Machado, mas começa a ser liberada.

O centro de Operações da Prefeitura do Rio orienta os motoristas no sentido Méier a fazer um desvio pelo Viaduto Oduvaldo Cozzi, e no sentido centro, pela Rua São Francisco Xavier.