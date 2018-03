Trânsito permanece tranqüilo nas estradas paulistas O trânsito era normal no início de tarde desta segunda-feira, 1º, na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), sentido Curitiba - São Paulo. Porém, segundo estimativas da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a partir das 16 horas deverá ocorrer congestionamento no km 368, em Miracatu, onde começa a pista simples para a subida da Serra do Cafezal. Às 13 horas, o tempo estava nublado, mas sem chuvas. Na rodovia Castelo Branco. Naquele momento, começava a aumentar o trânsito em direção a São Paulo, no retorno do paulistano para a capital. Litoral O trânsito fluía normalmente no Sistema Anchieta-Imigrantes, que liga São Paulo à Baixada Santista, na tarde desta segunda-feira, 1º. Desde o início da manhã, o motorista reduzia um pouco a velocidade somente em dois pontos, ambos no trecho de Baixada do Sistema. Dos 668 mil veículos que viajaram para o litoral neste feriado de Ano Novo, 334 mil já retornaram. Ao meio-dia, 7.872 veículos haviam subido a serra. Os trechos mais problemáticos, com lentidão maior, estavam, às 12 horas, na altura do quilômetro 67 da rodovia dos Imigrantes, na região dos semáforos, em São Vicente, e no quilômetro 292 da rodovia Padre Manoel da Nóbrega, na saída de Praia Grande. Desde o início da madrugada, o sistema operava no esquema 2x8, com a subida sendo feita pelas duas pistas da rodovia dos Imigrantes e pela pista norte da via Anchieta. Já os motoristas que chegavam ao litoral utilizam somente a pista sul da via Anchieta. De acordo com a Polícia Rodoviária que fica no trevo de Bertioga, o trânsito estava intenso da Rio-Santos, mas até as 12 horas não havia pontos de lentidão. A orientação para quem está no litoral é que deixe para viajar durante a madrugada ou na terça-feira bem cedo. Balsas Na travessia de São Sebastião-Ilhabela, a espera para deixar a ilha chegava a 90 minutos. Cinco balsas operavam no local. Nas demais travessias do litoral paulista, o embarque era imediato. Matéria ampliada às 14h04