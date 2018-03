Trânsito rumo ao litoral foi o maior dos últimos três anos O Sistema Anchieta-Imigrantes registrou um movimento recorde no período entre os feriados do Natal e Ano Novo. Segundo a Ecovias - que administra o sistema -, entre 21 de dezembro e 1º de janeiro, 964 mil veículos desceram a serra em direção à Baixada santista, 686 mil apenas no réveillon. O movimento foi o maior dos últimos três anos. Em 2005, 914 milviajaram ao litoral paulista nessa época. Em 2004, o movimento registrado foi de 909 mil veículos. Esse resultado confirma as previsões da concessionária, que estimava o fluxo entre 700 mil e um milhão de veículos. A Ecovias informou também que durante todo o ano de 2006 registrou o maior o maior volume de tráfego de sua história. Mais de 30,5 milhões de veículos passaram pelas estradas, superando o recorde do ano passado: 29,8 milhões de veículos. Acidentes Do dia 26 de dezembro, quando teve início a Operação Ano Novo, à meia-noite da última segunda, foram registrados 339 acidentes e 197 deixaram vítimas: 172 foram removidas com ferimentos leves, 19 em estado grave e seis morreram. No ano passado, foram registrados 327 acidentes: 180 sem vítimas e 147 com vítimas, com 14 vítimas graves e três mortes. Entre os 4.478 atendimentos realizados pela concessionária, 271 foram socorros médicos; 2.192, socorros mecânicos e 2.015, atendimentos por guincho.