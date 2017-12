Trânsito tranqüilo na manhã desta sexta-feira em São Paulo O trânsito era tranqüilo na manhã desta sexta-feira, 30, em São Paulo. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 8h30 havia 88 quilômetros de lentidão, índice abaixo da média para o horário, que é de 106 quilômetros. O ponto mais crítico era observado na pista expressa da Marginal do Pinheiros, no sentido Interlagos, da Rodovia Castello Branco até a Ponte Ary Torres, onde foram registrados 10,2 quilômetros de lentidão. O trânsito também era lento na via expressa da Marginal do Tietê, no sentido Ayrton Senna, da Ponte dos Remédios até a Ponte do Limão. Segundo a CET o congestionamento chegava a 8,8 quilômetros. O motorista também enfrentava lentidão na pista local, também no sentido Ayrton Senna, do acesso à Rodovia dos Bandeirantes até a Ponte do Limão, onde o congestionamento atingiu 5,5 quilômetros. A Radial Leste, no sentido centro, também estava com trânsito ruim. De acordo com a CET havia 4,7 quilômetros de lentidão do Viaduto Pires do Rio até a Rua Wandenkolk.