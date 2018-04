Trânsito tranquilo para quem volta da Baixada Santista

Às 11h começou a haver alguns pontos de lentidão na serra da rodovia dos Imigrantes, em trechos alternados entre os quilômetros 50 e 36, mas a morosidade diminuiu por volta das 14h. A Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta Imigrantes, implantou a Operação Subida (2x8) às 11h15, com descida sendo feita pela pista Sul da Anchieta e subida pela pista Norte da Anchieta e pelas duas pistas da Imigrantes (Sul e Norte). A intensidade do trânsito de veículos diminuiu após as 15h30.

Dos 255 mil veículos que subiram a serra na contagem iniciada à 0 hora de quarta-feira (22), 236 mil já haviam retornado para São Paulo às 18h desse domingo (26), informou a Ecovias, e a intenção da concessionária era desativar a operação subida ainda na noite de domingo.

Segundo a Polícia Rodoviária não houve ocorrências graves e também pontos de parada para os motoristas que retornaram do litoral Sul e Norte pelas rodovias Padre Manoel da Nóbrega, Rio Santos e Mogi-Bertioga. Na Padre Manoel, o trânsito ficou moroso por volta das 14h horas, mas não houve congestionamentos e o fluxo de veículos diminuiu no final da tarde. Já na Rio-Santos, o tráfego foi tranquilo para o retorno de um feriado durante todo o dia, com o fluxo mais intenso acontecendo por volta da hora do almoço, porém, sem pontos de parada.