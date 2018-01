Transportadora diz que carreta estava com manutenção em dia

O gerente da transportadora Turatto & Turatto, Lourival Silva Junior, garantiu na tarde desta quinta-feira, 11, que a carreta de propriedade da empresa envolvida no segundo acidente em Descanso (SC), na noite de terça-feira, estava com a manutenção em dia. De acordo com ele, o caminhão, que atropelou dezenas de pessoas, passou por uma revisão em uma oficina mecânica em Cascavel (PR), cidade onde a empresa tem sede. Freios de caminhão não funcionaram, dizem advogados Cinegrafista morto em acidente ainda tentou ajudar no resgate Dor e revolta no velório de bombeiros e voluntários Sai lista dos 27 mortos em duplo acidente em SC "A manutenção foi feita na segunda-feira (8) antes do motorista viajar, sem apresentar problemas", disse Junior. O gerente conversou com o motorista, Rosinei Ferreira, na quarta-feira no hospital onde está internado em Maravilha (SC). Junior disse que Rosinei relatou que houve falha no sistema de freios. "Ele (Rosinei) disse que acionou o freio, quando viu os carros parados na rodovia, mas o sistema falhou", afirmou. De acordo com o relato, Rosinei teria visto o aglomerado de pessoas no lado direito da pista, e resolveu jogar o caminhão para a esquerda, onde estavam estacionadas as viaturas de resgate dos bombeiros. "Se não tivesse feito essa manobra a tragédia seria maior ainda", disse o gerente. "Foi uma fatalidade", completou Junior. De acordo com ele, o motorista, que reside também em Cascavel, não deve receber alta médica antes da próxima segunda-feira. O gerente informou que o motorista, que é evangélico, trabalhava há três meses para a transportadora e era considerado um bom profissional. Rosinei completou nesta quinta-feira três meses de habilitação na carteira "E", para caminhão e ônibus. Junior não crê que o pouco tempo de habilitação na categoria influenciou no acidente, uma vez que o motorista tinha experiência com caminhões trucks , um pouco menor que as carretas. Desde que obteve a habilitação no Detran/Paraná, em 2002, Rosinei não tem nenhuma infração de trânsito registrada. O caminhoneiro é diácono da Assembléia de Deus e seria promovido a presbítero nos próximos dias e não ingere bebidas alcoólicas.