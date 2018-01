Transporte intermunicipal volta a funcionar às 21h em Porto Alegre

PORTO ALEGRE - O transporte intermunicipal será retomado às 21h em Porto Alegre, depois de ficar paralisado desde a madrugada por causa da greve geral desta quinta-feira, 11. A rodoviária volta a vender passagens às 19h e os ônibus começam a sair para cidades do interior duas horas depois. Durante o dia nenhum coletivo deixou o local. O Daer orientou as empresas a verificar se há bloqueios nas rotas antes de iniciar as viagens.

Durante o dia pelo menos dez trechos de rodovias foram interrompidos temporariamente por manifestantes em diferentes regiões do Rio Grande do Sul. Houve bloqueios em Caxias do Sul, Erechim, São Borja, Lajeado, São Lourenço do Sul, Sapucaia do Sul, Eldorado do Sul e Rio Grande, entre outros. Nenhum deles permaneceu ativo ininterruptamente.

Em Porto Alegre, onde quase todas as atividades econômicas da região central da cidade foram suspensas, as centrais sindicais promoveram passeatas que se encaminharam para o Largo Glênio Peres durante a tarde. Como o movimento de veículos e pedestres era mínimo, não houve transtornos.