Transportes operam normalmente em São Paulo Todas as linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e da Companhia do Metropolitano (Metrô) operam normalmente nesta manhã de quarta-feira, segundo os centros operacionais de ambas as companhias. O mesmo ocorre em relação à circulação de ônibus pela cidade de São Paulo. Todas as empresas iniciaram a operação de seus carros no horário normal. Por enquanto, não há informações de linhas paralisadas. Por volta das 23h30 de terça-feira, uma mala suspeita de conter uma bomba fez com que a polícia interditasse, a Avenida Paulista em ambos os sentidos, no trecho entre a Rua da Consolação e a Rua Haddock Lobo, na região dos Jardins, causando alvoroço e apreensão. Policiais se aproximaram da mala, que estava abandonada no local, e, por via das dúvidas, resolveram acionar o Grupo de Ações Táticas e Especiais (Gate) - equipe antibombas da PM. Ao chegarem ao local, policiais do Gate detonaram a mala e confirmaram que não havia bomba. A mala, deixada no parapeito do túnel que liga a via à avenida Rebouças, continha somente um tecido e papéis em seu interior. O trânsito na região, que havia sido desviado, foi liberado.