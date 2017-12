Trave de futebol cai e mata menino de 8 anos no RS

PORTO ALEGRE - A queda de uma trave de futebol matou um menino de 8 anos, nesta quinta-feira, 2, em Ernestina, no norte do Rio Grande do Sul.

A criança participava de um jogo com colegas da escola, durante uma aula de educação física, quando a estrutura caiu sobre o peito dele. O garoto foi levado imediatamente para um hospital de Passo Fundo, onde foi constatado o óbito, por parada cardíaca.

A escola suspendeu as aulas por dois dias. A Polícia Civil vai investigar o caso.