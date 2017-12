Travessia de caminhões interrompida em São Sebastião

A Desenvolvimento Rodoviário (Dersa) interrompeu às 10h44 deste domingo, 1, o transporte de veículos pesados pelas balsas que fazem o trajeto entre São Sebastião e Ilhabela, no Litoral Norte de São Paulo. Por conta da maré baixa, só podem ser transportados nas balsas veículos leves. Não há previsão para a retomada do transporte de caminhões. A interrupção é uma rotina, segundo o Centro de Controle Operacional do Dersa, e depende da elevação do nível do mar para ser retomada. A situação do trânsito na região do Porto de São Sebastião, segundo a Dersa, é tranqüila.