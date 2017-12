Travestis tentam assaltar político do PL em SP O político Josué dos Santos Ferreira, de 34 anos, suplente de deputado federal, pelo PL, foi vítima de um assalto por travestis no Planalto Paulista, na zona Sul de São Paulo. Ele foi atacado no início da madrugada de hoje, na Avenida Itacira, paralela com a Avenida Indianópolis. De acordo com o político, ele seguia num Vectra para a casa de um amigo, em baixa velocidade e com os vidros abertos por causa do calor. Ferreira contou à Polícia que, de repente, um travesti se jogou dentro do veículo em movimento e retirou a chave do contato. Ao mesmo tempo, outro travesti entrou pelo lado do passageiro e os dois passaram a lutar com o político do PL, enquanto um terceiro pegou uma pasta da vítima e correu. Motoristas que passavam pelo local viram a cena e avisaram policiais da 3ª Companhia do 12º Batalhão, que faziam ronda nas proximidades. Os PMs foram até o local e detiveram Marcelo Oliveira Nascimento, de 23 anos, a Micchele; e Jailson Pequeno de Lima, de 28, conhecido como Raiane. A pasta de Josué foi encontrada jogada nas proximidades. No 16º Distrito Policial, na Vila Clementino, os travestis contaram outra versão para a história, mas acabaram autuados em flagrante por tentativa de roubo.