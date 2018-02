TRE da Bahia lidera ranking de reclamações O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) é o campeão no número de representações por propaganda extemporânea. São 38, muito acima da média de sete registrada nos outros Estados. O Ministério Público Eleitoral é responsável por 30 desse total, número que deverá crescer esta semana. "Farei, no mínimo, mais cinco representações", afirma Sidney Madruga, procurador-chefe do órgão.