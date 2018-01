TRE de SP convoca 335 mil mesários em todo o Estado Cerca de 335 mil mesários foram convocados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo para trabalhar em todo Estado nas eleições de 1.º outubro. A Justiça Eleitoral notifica os mesários desde a metade de julho. Quem for convocado tem cinco dias para contestar a convite. Os cartórios realizarão a partir de setembro o treinamento dos convocados. O TRE manterá neste ano a inscrição de mesários voluntários, realizada desde as eleições de 2004, quando foram recebidas 12.915 só na capital paulista, totalizando 21.542 no Estado. Os eleitores interessados poderão fazer as inscrições por meio do site do Tribunal Regional (tre-sp.gov.br) ou procurar os cartórios eleitorais. Quem trabalha como mesário tem direito a dois dias de folga para cada dia trabalhado e certificado de serviços prestados à Justiça Eleitoral, além de um auxílio-alimentação.