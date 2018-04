TRE enquadra 39 na Lei da Ficha Limpa O TRE terminou de julgar os pedidos de registro de candidatura para as eleições de outubro. Foram rejeitadas 913 solicitações - 25,7% do total de 3.350 -, a maior parte por falta de documentos. O TRE enquadrou 39 candidatos na Lei da Ficha Limpa. Ainda cabe recurso no próprio TRE, antes de as ações seguirem para o TSE.