TRE exige afastamento imediato de deputado O presidente do TRE, Rui Ramos Ribeiro, enviou ofício à Assembleia determinando imediato cumprimento da decisão que afasta o deputado José Geraldo Riva (PP). Ele foi cassado por compra de votos e gastos ilícitos no processo eleitoral de 2006. Ribeiro avisou que pode até ordenar o uso de força policial, pois não há suporte legal para a demora no cumprimento da decisão. No dia 5, o TRE já havia enviado ofício pedindo providências ao Legislativo.