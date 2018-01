TRE mantém multa contra PSDB por campanha antecipada O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo decidiu manter a multa de R$ 21.282,00 ao PSDB por propaganda eleitoral antecipada realizada pelo diretório municipal de Osasco, na quinta-feira, 3. Segundo o TRE, a propaganda foi feita em um outdoor, no dia 27 de junho, com a foto de um prédio e as seguintes frases: "Policlínica Zona Norte" e "Feito pelo PSDB - Feito prá você". Na avaliação do juiz auxiliar Percival Nogueira, "está configurada propaganda eleitoral antecipada" e este tipo de propaganda somente é permitida desde 6 de julho. Na mesma sessão, o TRE manteve a multa aplicada ao candidato a deputado estadual pelo PP, Gilberto Costa Marques, em R$ 21.282,00, também por propaganda eleitoral antecipada. A propaganda foi feita em abril com a distribuição de camisetas do clube São Caetano com o nome do candidato e o número do partido, além da distribuição de santinhos com nome, foto, lema de campanha e outras informações sobre a vida do candidato.