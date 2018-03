TRE multa Clodovil por propaganda antecipada em peça teatral O juiz auxiliar, James Siano, do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo, multou o candidato a deputado Clodovil Hernandes (PTC) em R$ 21.282,00 por fazer propaganda antecipada durante a realização de peça teatral, no dia 02 de fevereiro deste ano. A legislação eleitoral permite a propaganda eleitoral a partir do dia 5 de julho do ano da eleição. De acordo com informações do TRE-SP, durante o espetáculo Eu e Ela, Clodovil comunicou que pretendia se candidatar e pediu votos à platéia. Conforme a decisão, "Buscar a simpatia e votos do público presente no seu espetáculo teatral, inegavelmente tipifica a norma". Ele poderá apresentar recurso ao TRE.