TRE proíbe jornalista de publicar notícias sobre o senador Delcídio do Amaral O jornalista Nilson Pereira está proibido de divulgar informações sobre o senador petista Delcídio Amaral em seu blog ou por intermédio do microblog Twitter. A decisão é do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, que acatou ação movida pelo senador. Se descumprir a determinação, Pereira terá de pagar multa diária de R$ 10 mil. Por considerar que suas publicações são baseadas em informações verídicas que interessam o eleitor, o jornalista afirmou que vai recorrer. "Não posso falar coisas que eu sei sobre o Delcídio. Espero que se faça Justiça", disse, ao comentar que nunca ofendeu a honra do senador e de nenhuma outra pessoa. A ação movida pelo senador causou indignação ao site Midiamax, que hospeda o blog de Pereira. De acordo com o portal, atitudes semelhantes a do senador "buscam a censura prévia e maculam intenção intimidatória". A assessoria de Delcídio alega que a honra do senador tem sido atacada. "Para atacar ele tem de provar."