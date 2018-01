Trecho da Paulista vai ficar 9 meses fechado A partir das 18h de hoje, o acesso da Avenida Paulista para a Rua da Consolação ficará totalmente interditado para o tráfego de carros e ônibus por nove meses. O fechamento é necessário para viabilizar as obras da futura Estação Paulista da Linha 4 do Metrô, que fica na esquina com a Consolação. Haverá mudanças viárias e em pontos de ônibus. Nos horários de pico, passam por ali 400 veículos e 25 ônibus por hora. De acordo com a CET, é melhor que o motorista evite a região.