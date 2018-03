Trecho incompleto de ferrovia é inaugurado O presidente Luiz Inácio Lula da Silva "inaugurou" o trecho de Anápolis (GO) a Palmas (TO) da Ferrovia Norte-Sul, que ainda está incompleto. Antes da chegada do presidente à festa, assessores do consórcio responsável pela obra já admitiam que era faltavam alguns "pedacinhos", que totalizam 259 quilômetros de trilhos, para a conclusão do percurso de 1.100 quilômetros. A princípio, as locomotivas só vão percorrer o trecho no final de abril do próximo ano.