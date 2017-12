Trem atropela boi e paralisa linhas na Grande SP Um trem de passageiros da Linha A da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), que liga as estações Francisco Morato, na Grande São Paulo, e Barra Funda, na capital paulista, atropelou um boi esta manhã. O acidente que aconteceu por volta das 6 horas na região do município Francisco Morato, sentido Barra Funda, perto da estação Baltazar Fidélis, provocou a interdição da via por cerca de uma hora. Segundo a assessoria de imprensa da CPTM, a frente da composição ficou completamente danificada, mas ninguém ficou ferido. Um trem que seguia no sentido oposto atropelou os restos do animal e também teve a frente amassada. Ambos os trens tiveram de ser desocupados e os passageiros foram transferidos para outros veículos. A linha no sentido Francisco Morato foi liberada em 20 minutos. Linha B Cerca de 15 minutos depois, uma pessoa foi atropelada por um trem de passageiros da Linha B da CPTM que liga as estações Itapevi, na Grande São Paulo, e Júlio Prestes, na capital paulista. O acidente aconteceu na região de Osasco, entre as estações General Miguel Costa e Quitaúna. O trem teve de ser desocupado e passageiros foram transferidos para outra composição, o que provocou a interdição da linha por cerca de 15 minutos. De acordo com a CPTM, ainda não foi possível fazer o reconhecimento do corpo. Peritos da Polícia Civil foram para o local.