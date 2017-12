Trem atropela três pessoas no Rio Um trem da Supervia (concessionária que administra a rede ferroviária fluminense) atropelou três pessoas em frente a estação de São Francisco Xavier, na zona norte do Rio. Duas adolescentes ainda não identificadas morreram. O jovem Luan dos Reis Martins, 15 anos, sobreviveu e está internado no Hospital do Andaraí, na zona norte. Ele está em estado estável. Uma quarta vítima, Vírginia Bernardes da Silveira, 19, feriu-se ao cair da plataforma, mas escapou de ser atropelada. Ela também está internada em observação no Hospital do Andaraí. Segundo a Supervia, os quatro pularam o muro da estação para não pagar passagem e caminhavam junto aos trilhos quando veio o trem, que não conseguiu frear a tempo.