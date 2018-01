Trem da linha 1 do Metrô tem pane mecânica Um trem do Metrô que opera na Linha 1 (azul) teve problemas mecânicos nesta quarta-feira, 16, na estação Ana Rosa, sentido Tucuruvi, na zona norte de São Paulo. De acordo com informações da Rádio Eldorado AM, a composição teve de ser rebocada. A operação obrigou os passageiros que utilizam a linha 3 (verde), no sentido da estação Imigrantes, a descerem na estação Paraíso. De acordo com informações da assessoria de imprensa do Metrô informou que a situação já foi normalizada.