Trem da Vale com carga de soja descarrila em Minas Gerais

Um trem de carga da Vale (antiga Companhia Vale do Rio Doce) descarrilou na manhã desta sexta-feira, 18, na Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), em Sabará, Minas Gerais. Do total de 11 vagões que transportavam soja para o porto de Tubarão, em Vitória, no Espírito Santo, sete descarrilaram e outros quatro tombaram. Em função do acidente, ocorrido às 6h50, o trem de passageiros da EFVM não saiu às 7h30, da Estação Central de Belo Horizonte em direção à Vitória. Os passageiros que não puderam embarcar podem remarcar seus bilhetes ou receber o dinheiro de volta, a empresa providenciou também ônibus e vans para transportar os viajantes até os seus destinos. As causas da ocorrência com o trem de carga estão sendo investigadas.