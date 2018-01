Trem de carga descarrila na zona Leste de SP Um trem de carga da empresa MRS Logística que transportava 2,2 mil toneladas de areia descarrilou hoje, na zona Leste de São Paulo. Segundo a assessoria de imprensa da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), o acidente aconteceu, por volta das 10h10, em Engenheiro Trindade, na Avenida Assis Ribeiro, número 169, entre as Estações Engenheiro Goulart e Tatuapé. Na verdade, a CPTM cede seus trilhos para o transporte de carga efetuado pela MRS Logística. A composição trafegava com 24 vagões e pelo menos seis deles descarrilaram, bloqueando a linha F de passageiros da CPTM, entre Brás e Calmon Viana. Não há ainda previsão de quando a situação estará normalizada. De acordo com as primeiras informações, não houve vítimas.