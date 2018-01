Trem descarrila e mata maquinista em SP Um trem da Ferronorte, composto de duas locomotivas e 55 vagões, procedente do Alto Taquari, em Mato Grosso, que trazia 4 mil toneladas de soja para o Porto de Santos, descarrilou na madrugada desta quarta-feira, entre as estações Paratinga e Perequê, na Área Continental de São Vicente, no litoral sul de São Paulo, provocando a morte do maquinista Ourismar José Vieira Gonçalves, de 49 anos, que residia em Cubatão. O outro ocupante do trem, o agente de transportes Luciano Cardoso, de 26 anos, está desaparecido e não havia sido encontrado até o final da tarde desta quarta. O tráfego de trens ficou interrompido durante toda esta quarta-feira. Além de 12 homens do Corpo de Bombeiros, 20 agentes da Ferroban foram encaminhados para o local, que é de difícil acesso, por causa da mata e das ribanceiras. De acordo com a Ferroban, responsável pela malha ferroviária que corta aquele trecho da Serra do Mar, só a perícia terá condições de apurar as causas do acidente, ocorrido por volta das 4h20. A caixa preta da locomotiva, modelo Dash 9, de procedência norte-americana foi localizada na tarde desta quarta. Os prejuízos com o acidente ainda não foram estimados, mas segundo a Ferroban, toda a carga de soja que seguiria para o Corredor de Exportação do porto foi inutilizada, já que 51 dos 55 vagões foram lançados fora dos trilhos.