Trem descarrila na zona norte do Rio

RIO - Um trem do ramal Santa Cruz que seguia para o centro do Rio descarrilou ao sair da estação Engenho de Dentro, na zona norte, por volta das 8h20 desta quarta-feira, 27. Passageiros tiveram de descer da composição na linha férrea e seguiram a pé até a estação. Eles embarcaram em um trem extra vazio, que passou pelo local por volta das 8h50. Não há informação de feridos.

De acordo com a SuperVia, concessionária que administra o sistema de trens suburbanos na Região Metropolitana do Rio, a circulação no ramal segue com aproximadamente 15 minutos de atraso.

A circulação de trens também está suspensa temporariamente nesta manhã no ramal Paracambi, na Baixada Fluminense, devido a problemas na rede. Técnicos da SuperVia estão no local.