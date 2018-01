Trem descarrila no Rio depois de passar pela estação Central do Brasil

RIO - Um trem da Supervia descarrilou por volta das 18h45 desta quinta-feira, 13, logo após partir da estação ferroviária Central do Brasil, no centro do Rio. Ninguém se feriu, mas os passageiros precisaram desembarcar e voltar para a estação.

Segundo a concessionária responsável pelo transporte, o trem seguia no ramal Saracuruna e descarrilou 150 metros após sair da estação. Em meia hora funcionários recolocaram o trem nos trilhos, e ele foi encaminhado para a oficina, para que seja verificada eventual problema mecânico. Às 20h30, a circulação de trens no ramal Saracuruna ainda não havia sido regularizado.