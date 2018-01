Trem descarrila no Rio e atinge muro de casa No Rio, um trem de passageiros que ia da Central do Brasil para a Estação de Saracuruna, na Baixada Fluminense, descarrilou ontem, por volta das 15h40, próximo ao Terminal de Saracuruna. Segundo a Defesa Civil, dez usuários foram encaminhados para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, com crise nervosa. O Corpo de Bombeiros informou que não houve feridos, mas o trem atingiu o muro de uma casa. Não se sabe o que provocou o descarrilamento.