Trem do Corcovado vai se ligar a Santa Teresa

Embarcar de bonde no centro, almoçar ou fazer um lanche no caminho e seguir para o Cristo Redentor - podendo usufruir, se necessário, de um amplo centro de convenção. A proposta integra o Programa de Revitalização Turística e Ambiental do Corcovado e de seu Entorno, que será apresentado no dia 11 de maio. Para tanto, o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) vai lançar neste mês um concurso para reativação do antigo Hotel das Paineiras, na subida para o Corcovado, no Parque Nacional da Tijuca. Os ministros do Meio Ambiente, Carlos Minc, e do Turismo, Luiz Barreto, se reuniram ontem com representantes de diversas secretarias estaduais e municipais do Rio para discutir essa e outras ações. A intenção é transformar o Paineiras num complexo turístico-ambiental, com centro de convenções, lojas temáticas, restaurantes - o Silvestre voltará a funcionar - e um amplo estacionamento. Também está prevista a recuperação da Estação Silvestre do bondinho de Santa Teresa, com a consequente integração com o trem do Corcovado. Como o maior obstáculo é a segurança, uma vez que essa área fica próxima das Favelas Guararapes e Cerro Corá, o projeto pretende qualificar e criar empregos para os moradores. "Não adianta nada revitalizarmos toda a área do parque, se essas comunidades não forem pacificadas", disse Minc. Segundo ele, a Secretaria de Segurança Pública do Estado vai instalar um batalhão de Polícia Militar próximo do hotel e fará uma ocupação semelhante a realizada no Morro Dona Marta, favela em Botafogo, na zona sul do Rio, que não tem mais tráfico organizado. Também neste mês, a União, o Estado e o município devem assinar um contrato de cogestão do parque, que atualmente é administrado apenas pelo Instituto Chico Mendes. Durante uma reunião ontem, que durou quase duas horas, no prédio desativado do hotel, se criou um grupo de trabalho para formatar os detalhes do projeto, calculando custos e prazos. "Já está pronto o plano de extensão do bondinho de Santa Teresa até o Silvestre e o concessionário do trenzinho do Corcovado aceita fazer uma parada nessa estação, se houver segurança", afirmou Minc. Segundo ele, também serão contratados guarda-parques, usando recursos do Fundo Estadual de Conservação Ambiental (Fecam). O Ministério do Meio Ambiente também vai empregar recursos federais, oriundos de compensações ambientais, para melhorar a sinalização turística e para a recuperação do restaurante. Por sua vez, o ministro do Turismo lembrou a possibilidade de usar recursos do Programa de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur). "Temos os recursos e estamos formatando o projeto, mas também esperamos contar com a iniciativa privada", afirmou Barreto, ressaltando que o Parque Nacional da Tijuca é o ponto turístico de maior visitação do País, com 1,27 milhão de visitantes no ano passado, mais do que o Parque Nacional do Iguaçu, que recebe 1,1 milhão. O Prodetur/RJ é orçado em R$ 187 milhões, entre recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do governo federal. HISTÓRIA O Hotel das Paineiras já hospedou a rainha Elizabeth, da Inglaterra, e serviu de concentração para a Seleção Brasileira de futebol. O prédio, que hoje tem 90 quartos, vai manter parte das instalações para hospedagem, mas abrigará também espaços comerciais e um restaurante panorâmico.