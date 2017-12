Trem para e passageiros terminam percurso a pé, no Rio

SÃO PAULO, 3 - Um trem parou de funcionar entre as estações Madureira e Cascadura, sentido Central do Brasil, na região central do Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira, 3. Segundo a Supervia, concessionária responsável pelos trens da região metropolitana do Rio, os passageiros tiveram que terminar o percurso até a estação andando pelos trilhos.

Em nota, a Supervia afirmou que o motivo da paralisação do trem foi falta de energia elétrica. Equipes técnicas foram acionadas para efetuar os reparos e o trem foi retirado da linha e encaminhado para oficina de manutenção, afirmou a assessoria de imprensa da concessionária.

De acordo com a Supervia, a circulação voltou a funcionar sem atrasos.