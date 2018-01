Trem quebra e passageiros protestam no Rio

SÃO PAULO - Um grupo de passageiros protestou na manhã desta sexta-feira, 16, após um trem que seguia de Santa Cruz para a Central do Brasil (Ramal Santa Cruz) quebrar na altura de Oswaldo Cruz, no subúrbio do Rio. Segundo a Polícia Militar, os passageiros desceram da composição, provocando tumulto no local. A PM não tinha informações sobre prisões.

De acordo com a Supervia, empresa que administra o ramal, às 7h53 de hoje, uma falha impediu o procedimento da viagem de trem que seguia de Santa Cruz para a Central do Brasil (Ramal Santa Cruz).

Por conta disso, os passageiros desembarcaram na estação e ocuparam a linha férrea, impedindo o estabelecimento da circulação e a polícia foi acionada. Alguns deles chegaram a deitar sobre os trilhos. A circulação começou a ser retomada gradativamente por volta das 9h30, de acordo com a Supervia. Os passageiros foram retirados da linha.