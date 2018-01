Trem sofre pane entre a estação do Corcovado e Cristo Redentor

Um dos trens que transporta turistas entre a estação do Corcovado e o Cristo Redentor, na zona sul do Rio, sofreu uma pane e parou, por volta das 19h50 desta sexta-feira (03). A composição estava descendo e ficou a cerca de 600 metros do monumento.

Os cerca de 120 passageiros ficaram mais de 40 minutos esperando até que outro trem e algumas vans fossem buscá-los. Eles tiveram que caminhar pela linha férrea para entrar na outra composição e nas vans, e só chegaram à estação do Cosme Velho por volta das 22 horas. A empresa responsável pelos trens afirmou que iria devolver o dinheiro dos passageiros.