Trem tomba e derrama 43 mil litros de álcool O descarrilamento de cinco vagões de uma composição da América Latina Logística (ALL) causou o derrame de cerca de 43 mil litros de álcool na quarta-feira, em Balsa Nova, na região metropolitana de Curitiba. Hoje à tarde, aproximadamente 25 mil litros já tinham sido retirados do local. A preocupação do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) era que o produto pudesse chegar ao Rio Iguaçu, que fica a aproximadamente 150 metros do local do acidente. A composição de 80 vagões e três locomotivas levava soja e álcool de Londrina para o Porto de São Francisco, em Santa Catarina. Dos vagões que tombaram, três estavam carregados com soja e dois com álcool. Cerca de 30 técnicos trabalham no local, de difícil acesso, para retirar o álcool derramado e recuperar a linha férrea. A empresa informou que não houve prejuízo à fauna e à flora da região. Técnicos do IAP recolheram amostras do solo e da água para análise e vão exigir que a ALL faça monitoramento freqüente até comprovar que não há dano. A empresa ferroviária disse que ainda está analisando as causas do acidente e um laudo somente ficará pronto em 30 dias.