Trem turístico para Mogi faz 1ª viagem Hoje acontece a primeira viagem comercial do Expresso Turístico para Mogi das Cruzes. Durante o percurso, é possível fazer o circuito das flores, o ambiental e o trajeto cultural. O interessado pode entrar no www.cptm.sp.gov.br, reservar o assento e realizar a compra na Estação da Luz. As passagens custam R$ 28 (ida e volta) e a compra deve ser feita só em dinheiro. O trem sairá da plataforma 4 da Luz às 8h30 e retorna às 18h. O passeio é quinzenal e as vagas, limitadas.