Tremor de 2.9 graus de magnitude atinge a região norte do Ceará

FORTALEZA - A terra tremeu na região norte do Ceará na madrugada de quinta-feira, 2. A informação foi confirmada nesta sexta-feira, 3, pelos técnicos do Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), responsável pelo monitoramento da área sísmica cearense.

O abalo maior foi sentido às 4h14, com 2.9 graus de magnitude. Logo depois, às 4h41, um tremor de 2.1 graus foi notado. O epicentro dos dois tremores aconteceu na região da Serra da Meruoca e foi verificado pelas estações operadas pela UFRN localizadas em Sobral e Morrinhos, no Ceará, e Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte.

O epicentro dos tremores foi registrado entre as cidades de Sobral, Meruoca e Alcântaras, no Ceará. Há informações de que as populações de Massapê e Forquilha, vizinhas a Sobral, também sentiram o tremor. A Defesa Civil de Sobral ainda faz o levamento se houve grandes estragos em termos de estrutura de casas. Não há registros de vítimas.

A atividade sísmica nessa região cearense vem sendo monitorada pela UFRN desde 2008, ano que aconteceu o maior tremor na região: 4.2 graus de magnitude. A área está em cima de uma fenda geológica e sofre constantemente pequenos abalos com menos de um grau de magnitude.