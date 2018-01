Tremor de magnitude 4 atinge Montes Claros, no norte de Minas Gerais

Atualizado às 14h44

São Paulo, 19 - Um tremor de terra atingiu a cidade de Montes Claros, no norte de Minas Gerais, por volta das 10h40 deste sábado, 19. De acordo com a Polícia Federal da cidade, o índice exato do tremor ainda não foi divulgado, mas a intensidade deve estar por volta dos 4 pontos de magnitude.

O Corpo de Bombeiros de Montes Claros informou que não houve nenhum desmoronamento ou feridos com o sismo, mas há ocorrências de vistorias em edificações que apresentaram rachaduras após o fenômeno natural.

Cerca de 40 solicitações para vistorias em edificações que sofreram algum tipo de rachadura foram registradas pelo Corpo de Bombeiros de Montes Claros.

Dentre as principais ocorrências de rachaduras, estão a Universidade Estadual de Montes Claros e o Shopping Popular, no centro da cidade. Essas edificações estão sendo vistoriadas pelas equipes de bombeiros e a Defesa Civil do município.

Foram registradas rachaduras em residências dos seguintes bairros: Vila Atlântida, Nova Morada, São José, Vilage, Bela Paisagem, Vila Áurea, Todos os Santos, Santos Reis, Renascença, Maracanã, Vila São Francisco de Assis, além da região central da cidade.