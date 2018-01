Trens da Linha 11 da CPTM têm problema técnico nesta segunda-feira

SÃO PAULO - Durante cerca de uma hora, os trens da Linha 11-Coral da CPTM circularam com maior intervalo entre as estações Luz e Guaianazes na manhã desta segunda-feira, 25, devido a falhas no equipamento da via. A situação foi normalizada por volta das 8h, mas por conta dos problemas na circulação do Expresso Leste, a CPTM chegou a solicitar à SPTrans a desintegração de sete linhas de ônibus que fazem parada na estação Guaianazes, prorrogando os itinerários até a estação Itaquera do Metrô.

De acordo com a CPTM, a alteração nas linhas de ônibus teve o objetivo de evitar o acúmulo de passageiros na estação Guaianazes. Apesar da medida, internautas registraram plataformas lotadas e muitos transtornos da estação Guaianazes.

Muitos usuários ficaram indignados e recorreram ao Twitter para se queixar com a CPTM. "A #cptm já estragou a segunda feira de quem usa a linha 11", postou Mario Roberto (@mario_lmjp). Outros duvidaram dos motivos da lentidão na circulação dos trens. "Trens da #L11 #CPTM estão circulando com maiores intervalos devido serviços de manutenção. Será?", disse José Carlos (@karlos275).

A circulação de trens no trecho entre as estações Luz e Guaianazes do Expresso Leste já tinha sido interrompido durante todo o domingo, 24, para obras de modernização do sistema. A CPTM, no entanto, nega relação entre a manutenção realizada e os problemas nesta manhã.