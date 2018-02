Trens da linha A da CPTM circulam com velocidade reduzida Os trens que operam na linha A (Água Branca/Jundiaí), da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), circulavam com velocidade reduzida na manhã desta segunda-feira, 26, segundo informações da Rádio CBN. Por conta disso, o número de passageiros que aguardavam nas plataformas era grande em todas estações da linha A. Segundo a CPTM, a velocidade dos trens foi reduzida por problemas de sinalização de via. A causa pode ser a ação de vândalos que furtam cabos de energia.