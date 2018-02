Trens do Metrô circulam com velocidade reduzida na Linha 1 Os trens do Metrô passaram a circular com velocidade reduzida na Linha 1-Azul, Jabaquara-Tucuruvi, a partir das 9h04 desta segunda-feira, 2. Segundo a companhia, uma composição apresentou problemas na tração na Estação Santana, mas a circulação voltou ao normal às 9h47. De acordo com o Metrô, a circulação não chegou a ser suspensa e a composição teve de ser rebocada para o estacionamento localizado na zona norte.