Trens funcionarão 24 horas no carnaval no Rio de Janeiro

SÃO PAULO - A SuperVia informou nesta terça-feira, 14, que haverá viagens extras durante o carnaval, na madrugada dos dias 19, 20 e 21, para melhor atender os passageiros. O Teleférico do Alemão também funcionará em esquema especial no dia 18, das 8h às 20h; dia 19, das 9h às 15h; dia 20, das 8h as 20h; dia 21, 9h as 15h; dia 22, das 8h as 20h.

Trens. Circularão de acordo com grade horária correspondente ao dia e que pode ser consultada na seção "Planeje sua viagem" no site www.supervia.com.br ou no SuperVia Fone, pelo número 0800 726 9494 (24 horas). Para as viagens extras, o embarque deverá ser feito na estação Central do Brasil e as demais estações estarão abertas apenas para o desembarque de passageiros. Para agilizar o acesso, os foliões podem adquirir o Cartão MultiPass, com as passagens de ida e volta antecipadas.

Dia 18

Viagens extras

Japeri: 23h, 1h, 3h e 5h.

Santa Cruz: 22h, 00h, 2h e 4h

Belford Roxo: 21h15, 23h15, 1h15, 3h15 e 5h15

Saracuruna: 21h, 23h, 1h, 3h e 5h

Dia 19

Viagens extras

Japeri: 23h, 1h, 3h e 5h.

Santa Cruz: 22h, 00h, 2h e 4h

Belford Roxo: 21h15, 23h15, 1h15, 3h15 e 5h15

Saracuruna: 21h, 23h, 1h, 3h e 5h

Dia 20

Viagens extras

Japeri: 20h, 22h, 00h, 2h e 4h.

Santa Cruz: 21h, 23h, 1h, 3h e 5 h

Belford Roxo: 20h15, 22h15, 00h15, 2h15 e 4h15

Saracuruna: 20h, 22h, 00h, 2h e 4h

No dia 21, as composições irão circular conforme a grade horária de feriados. No dia 22, os ramais Japeri e Santa Cruz irão operar em intervalos de 30 minutos até às 10h. Após este horário, intervalos de dias úteis. No Ramal Belford Roxo os intervalos serão de 30 minutos até às 10h. De 10h às 12h, intervalos de 20 minutos. Após às 12h, funcionamento conforme grade horária de dias úteis. Já o Ramais Gramacho e Campo Grande funcionarão a partir das 16h e os ramais Saracuruna, Vila Inhomirim, Guapimirim e Paracambi funcionarão com grade horária de dias úteis. Os trens Deodoro, Nova Iguaçu, Queimados, Mesquita e Comendador Soares não circularão.